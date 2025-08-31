CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Torino-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Torino-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Torino ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Torino-Fiorentina maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Torino-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 13:21
Torino-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Torino-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Torino-Fiorentina maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Torino hem de Fiorentina, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Torino-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Torino-Fiorentina maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

