Torino-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Torino-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Torino-Fiorentina maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Torino hem de Fiorentina, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Torino-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Torino-Fiorentina maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.