Pisa - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun 2. haftasında Pisa, evinde Roma'yı ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Pisa - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pisa - Roma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pisa - Roma maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Pisa - Roma MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Ferguson