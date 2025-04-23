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Haberler İtalya Serie A Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Genoa ile Lazio 33. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 10:49
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Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genoa-Lazio maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. 21 Nisan Pazartesi günü oynanması planlanan Genoa-Lazio maçı, Papa Francis'in vefatı nedeniyle ertelenmişti.

GENOA-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Caricol, Zanoli, Frendrup, Messias, Thorsby, Miretti, Pinamonti

Lazio: Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouizi, Rovella, Tchaouna, Dia, Zaccagni, Castellanos

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