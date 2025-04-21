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Haberler İtalya Serie A Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Genoa ile Lazio 33. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 10:45 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 11:48
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Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Nisan Pazartesi günü oynanacak Genoa-Lazio maçı Papa Francis'in vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

GENOA-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Caricol, Zanoli, Frendrup, Messias, Thorsby, Miretti, Pinamonti

Lazio: Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouizi, Rovella, Tchaouna, Dia, Zaccagni, Castellanos

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