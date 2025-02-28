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Haberler İtalya Serie A Fiorentina-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

Fiorentina-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Fiorentina ile Lecce 27. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 12:51 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 12:51
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Fiorentina-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

Fiorentina-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Lecce maçı 28 Şubat Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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