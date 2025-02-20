Inter kalecisi Yann Sommer’in başparmağı kırıldı!

Inter'in tecrübeli kalecisi Yann Sommer, başparmağındaki kırık nedeniyle en az üç hafta sahalardan uzak kalacak.

İtalyan kulübü, Sommer'in sakatlığını Perşembe günü yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Inter'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yann Sommer, bu sabah Rozzano'daki Istituto Humanitas'ta tıbbi testlerden geçti ve sağ başparmağında kırık tespit edildi. Önümüzdeki günlerde gerekli tedavi yöntemi belirlenecek."

Sky Sport'un haberine göre, İsviçreli file bekçisi en az üç hafta forma giyemeyecek ve birkaç maçı kaçıracak.

Bu sezon Serie A'da 25 maça çıkan Sommer, 24 gol yerken 11 kez kalesini gole kapattı. Tüm kulvarlarda toplamda 35 maça çıkan 35 yaşındaki kaleci, 28 gol yerken 19 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.