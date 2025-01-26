Lazio - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

Lazio - Fiorentina maçı 26 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

LAZIO - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio - Fiorentina maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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