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Haberler İtalya Serie A Monza 1-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

Monza 1-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 17. haftasında gerçekleşen Monza-Juventus mücadelesinde, Juventus deplasmanda 2-1 galip gelmeyi başardı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 00:50
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Monza 1-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanan Monza-Juventus karşılaşmasında, Juventus deplasmanda 2-1 kazandı.

Juventus, 14. dakikada Weston McKennie'nin Teun Koopmeiners'ın asistinde attığı golle 1-0 öne geçti. Monza, 22. dakikada Samuele Birindelli'nin Andrea Carboni'nin pasıyla bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının sonlarına doğru, 39. dakikada Juventus'tan Nicolás González, Manuel Locatelli'nin asistinde attığı golle takımını yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Juventus'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takım da gol bulamayınca, maç 2-1 Juventus'un galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Juventus, ligdeki puanını 31'e yükseltirken, Monza ise 10 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesine devam ediyor.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE

Juventus formasını terleten milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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