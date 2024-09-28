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Haberler İtalya Serie A

SSC Napoli - AC Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. SSC Napoli - AC Monza 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; SSC Napoli - AC Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:20
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SSC Napoli - AC Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. SSC Napoli - AC Monza 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; SSC Napoli - AC Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli - Monza MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Monza maçı 29 Eylül Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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