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Milan 2 - 2 Torino (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya'da Serie A açılış haftasında Milan ve Torino karşı karşıya geldi. Son dakikalara 2 - 0 giren Torino, kalesinde gördüğü sürpriz goller ile beraberliğe boyun eğmek zorunda kaldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 00:50
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Milan 2 - 2 Torino (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya'da Serie A'nın açılış haftasında Milano'da Torino takımını misafir eden AC Milan, ev sahibi avantajından yararlanamadı ve takımlar birer puan ile maçı bitirdi.

M. Thiaw'ın kendi kalesine attığı gol ile Torino ilk yarıyı 1 - 0 önde kapattı.

İkinci yarıda D. Zapata'nın golü ile Torino durumu 2 - 0 yaptı.

89. dakikaya kadar maçı önce götüren Torino takımı, önce A. Morata'nın attığı gol ile sarsıldı.

Sonrasında 90+5'te N. Okafor'un golü Milan'ı mağlubiyetten kurtardı ve maç berabere sonuçlandı.

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