Milan 2 - 2 Torino (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya'da Serie A'nın açılış haftasında Milano'da Torino takımını misafir eden AC Milan, ev sahibi avantajından yararlanamadı ve takımlar birer puan ile maçı bitirdi.

M. Thiaw'ın kendi kalesine attığı gol ile Torino ilk yarıyı 1 - 0 önde kapattı.

İkinci yarıda D. Zapata'nın golü ile Torino durumu 2 - 0 yaptı.

89. dakikaya kadar maçı önce götüren Torino takımı, önce A. Morata'nın attığı gol ile sarsıldı.

Sonrasında 90+5'te N. Okafor'un golü Milan'ı mağlubiyetten kurtardı ve maç berabere sonuçlandı.