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Bologna - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 14:10
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Bologna - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Juventus maçı 20 Mayıs Pazartesi günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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