Haberler İtalya Serie A İtalya Serie A'da Napoli takımı diz çökerek ırkçılığı protesto etti

İtalya Serie A'da Napoli takımı diz çökerek ırkçılığı protesto etti

İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin oyuncuları, Brezilyalı takım arkadaşları Juan Jesus'a yapıldığı iddia edilen ırkçılığı protesto için Atalanta maçı öncesinde seremonide diz çökme eylemi yaptı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 21:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalya Serie A'da Napoli takımı diz çökerek ırkçılığı protesto etti

Napoli'nin Diego Armando Maradona Stadı'nda Atalanta'yı ağırladığı ve 3-0 yenildiği karşılaşma önündeki seremoni, ilginç bir protestoya sahne oldu.

Seremoni sırasında Napolili oyuncular hep birlikte, ABD'deki spor müsabakalarında ırkçılık karşıtı sembol bir eylem olan; tek dizlerinin üzerine çökmeyi, takım arkadaşları Juan Jesus için yaptı. Napolili oyuncular, Jesus'a ligde Inter ile oynadıkları bir önceki müsabaka sırasında Interli Francesco Acerbi tarafından yapıldığı iddia edilen ırkçılığı diz çökerek protesto etti.

Napoli taraftarları da Juan Jesus'a ırkçı ifadeler sarf ettiği ileri sürülen ve federasyona bağlı spor hakiminin kanıt yetersizliğinden ceza vermediği Acerbi aleyhinde tezahüratlarda bulunurken, tribünlerde de "Irkçılığa hayır" yazılı pankartlar yer aldı.

PROTESTOYA YOL AÇAN OLAY

Serie A'nın 29. haftasında 17 Mart'ta oynanan Inter-Napoli maçının ardından konuk Napoli takımından Juan Jesus'un, Interli Francesco Acerbi'nin müsabaka içinde kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etmesi ülkede gündem yaratmıştı.

Bu iddiaların ardından İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 36 yaşındaki Acerbi'nin İtalya Milli Takımı'nın 22 ve 24 Mart'taki Venezuela ve Ekvador maçlarının kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

Irkçılık suçlamasıyla federasyon spor hakimliğine sevk edilen Acerbi, hafta içinde kanıt yetersizliğinden aklanarak herhangi bir ceza almamıştı.

Bu karar, Napoli ve Juan Jesus tarafından "şaşkınlık" ve "hayal kırıklığı" ile karşılanmıştı.

Napoli Kulübü, Serie A'nın futbolda ırkçılık karşıtı kampanyalarına katılmayacağını, bu konuda kendi yollarını izleyeceklerini belirtmişti.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Son 1 yılın en iyi takımı belli oldu! Süper Lig'in o iki devi listeye damga vurdu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam namazını İBB Başkan adayı Murat Kurum ile Ayasofya-i Kebîr Câmii'nde kıldı
G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı
Yusuf Yazıcı'ya sürpriz talip! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Juventus uzatmalarda yıkıldı
Fiorentina - Milan maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (30 Mart)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (30 Mart)
1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024? | 1 Nisan'da bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (30 Mart) 💥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (30 Mart) 21:40
Tottenham evinde kazandı! Tottenham evinde kazandı! 20:46
Chelsea 2 puan bıraktı! Chelsea 2 puan bıraktı! 20:40
Fenerbahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları 20:10
Leverkusen geriden gelerek kazandı! Leverkusen geriden gelerek kazandı! 19:28
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! 18:31
Daha Eski
Newcastle'dan tarihi geri dönüş! Newcastle'dan tarihi geri dönüş! 18:30
Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda... Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda... 18:16
Marsilya - PSG maçı ne zaman? Marsilya - PSG maçı ne zaman? 16:55
Strasbourg - Rennes maçı ne zaman? Strasbourg - Rennes maçı ne zaman? 16:49
İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11! İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11! 16:47
Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu 16:33