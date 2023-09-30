Haberler İtalya Serie A Milan 2-0 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan 2-0 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan evinde konuk ettiği Lazio'yu 2-0 yendi. Milan'a 3 puanı getiren golleri Christian Pulisic ve Noah Okafor kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 21:46
Milan 2-0 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milano'da San Siro'da oynanan müsabakada, ligin iddialı ekiplerinden Milan, sezona istediği gibi iyi bir başlangıç yapamayan Lazio ile karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Milan, 60. dakikada ABD'li oyuncusu Christian Pulisic ile 1-0 öne geçti.

88. dakikada Milan, İsviçreli Noah Okafor ile skoru 2-0'a getirdi ve bu, aynı zamanda maçın skoru oldu.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Milan, 7 maçta 6 galibiyetle 18 puanla zirvede yer aldı.

Başkent takımı Lazio ise bu mağlubiyetle, ligde 7 maçta 4. yenilgisini aldı. Haftayı puansız geçen Lazio, 7 puanla 14. sırada kaldı.

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