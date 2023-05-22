Haberler İtalya Serie A Empoli 4-1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Empoli 4-1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 36. haftanın kapanış müsabakasında Juventus, deplasmanda Empoli'ye 4-1 yenildi. Empoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada (penaltı) ve 48. dakikada Francesco Caputo, 21. dakikada Sebastiano Luperto ile 90+3. dakikada Roberto Piccoli attı. Juventus'un tek golünü ise 85. dakikada Federico Chiesa kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 01:16
Empoli 4-1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 36. haftanın kapanış müsabakasında Juventus, deplasmanda Empoli'ye 4-1 yenildi.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan haksız sermaye kazancı gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus, ceza kararının açıklandığı sırada ligde orta sıralarda bulunan Empoli ile Carlo Castellani Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım, siyah-beyazlı konuk ekibi 4-1 mağlup ederek, 3 puanı alan taraf oldu.

Empoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada (penaltı) ve 48. dakikada Francesco Caputo, 21. dakikada Sebastiano Luperto ile 90+3. dakikada Roberto Piccoli attı.

Juventus'un tek golünü ise 85. dakikada Federico Chiesa kaydetti.

Empoli, bu galibiyetle puanını 42 yaptı ve 14. sırada yer aldı.

Bu maç öncesi federasyondan aldığı puan silme cezası nedeniyle puanı 59'a düşürülen ve 7. sıraya gerileyen Juventus, ligi gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefinde Empoli yenilgisiyle kritik bir yara almış oldu.

DİĞER
Oyuncu Ayça Bingöl güzelliğini meğer annesinden almış! Ayça Bingöl ve annesine beğeni yağdı
8 aylık evliliği biten Demet Özdemir’den dikkat çeken poz! İlk yorum Filiz Akın'dan! Can Yaman detayı olay oldu! Oğuzhan Koç’un eski eşi...
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Juventus'a şok! 11 puan silme cezası...
Empoli - Juventus maçı hangi kanalda?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (22 Mayıs)
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (22 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! 01:16
Arif Boşluk'tan sakatlık açıklaması! Son durumu... Arif Boşluk'tan sakatlık açıklaması! Son durumu... 23:13
Trezeguet: O gol benim golümdü! Trezeguet: O gol benim golümdü! 23:03
Marc Bartra: Potansiyelimizi gösterdik Marc Bartra: Potansiyelimizi gösterdik 22:59
Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! 22:55
Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! 22:31
Daha Eski
Trabzonspor farka koştu! Trabzonspor farka koştu! 22:02
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:02
Roma galibiyeti unuttu! Roma galibiyeti unuttu! 21:46
F.Bahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapattı! F.Bahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapattı! 21:35
Juventus'a kötü haber! Juventus'a kötü haber! 21:31
Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 21:30