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Atalanta Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı sürüyor. Atalanta sahasında Juventus'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Atalanta-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00
Atalanta Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Atalanta-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. haftada Atalanta sahasında Juventus'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor.

ATALANTA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta'nın sahasında Juventus'u konuk edeceği maç TSİ 13.30'da başlayacak. Kritik mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Juan Musso; Berat Djimsiti, Rafael Toloi, Giorgio Scalvini; Davide Zappacosta, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Joakim Maehle; Mario Pasalic; Luis Muriel, Duvan Zapata.

Juventus: Wojciech Szczesny; Federico Gatti, Gleison Bremer, Danilo; Federico Chiesa, Nicolo Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic; Angel Di Maria; Dusan Vlahovic.

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