Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 28. haftada Inter ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Fiorentina maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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