Udinese - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Udinese ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Bologna maçı 15 Ocak Pazar günü saat 17.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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UDINESE - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese

Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success

Bologna

Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Sansone