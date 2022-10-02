Lecce - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 8. haftada Lecce ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Cremonese maçı 2 Ekim Pazar günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LECCE - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce

Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin

Cremonese

Radu; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Semicola, Ascascibar, Meite, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke