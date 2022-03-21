Haberler İtalya Serie A Juventus Arjantinli golcüsü Dybala ile sezon sonunda yolları ayıracak

Juventus Arjantinli golcüsü Dybala ile sezon sonunda yolları ayıracak

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un üst yöneticisi Maurizio Arrivabene, Arjantinli yıldız Paulo Dybala ile sezon sonunda yollarını ayıracaklarını açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 01:03
Juventus Arjantinli golcüsü Dybala ile sezon sonunda yolları ayıracak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un üst yöneticisi Maurizio Arrivabene, Arjantinli golcü oyuncuları Paulo Dybala'nın gelecek projelerinde yer almadığını söyledi.

İtalyan basın mensuplarına konuşan Arrivabene, 28 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcunun bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Arrivabene, "Dybala, artık Juventus'un gelecek projesinin merkezinde yer almıyor. Onun kalitesi hiçbir zaman için tartışma konusu olmadı ama başka tercihler yapıldı. Paulo ile bugün ciddi ve saygılı bir görüşme oldu. Şimdi artık (Dusan) Vlahovic var. Ocak ayı transfer döneminde Juventus'un düzeni değişti." ifadelerini kullandı.

Paulo Dybala, 2015'te transfer olduğu Juventus'ta Transfermarkt sitesinin verilerine göre, siyah-beyazlı formayı giydiği 283 maçta 113 gol attı.

Dybala, Juventus ile bugüne kadar 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

Arjantinli futbolcunun, Juventus'ta kalıp kalmayacağı bir süredir merak konusuydu.



Kaynak: AA
DİĞER
Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı! Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş!
📌3 bin 250 bekçi alımı ne zaman yapılacak? 3 bin 250 bekçi alımı şartları ve başvuru tarihi ne zaman? BAKAN DUYURDU!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor