Haberler İtalya Serie A Merih Demiral bombasoı patlıyor! Real Madrid peşinde...

Merih Demiral bombasoı patlıyor! Real Madrid peşinde...

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral için flaş bir iddia gündeme geldi. İspanyol devi Real Madrid'in milli futbolcu için devrede olduğu yazıldı. İtalyan basınında çıkan haberde Merih için Juventus'un 50 milyon Euro talep ettiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:05 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:08
Merih Demiral bombası patlıyor! Real Madrid peşinde...

İtalyan basının haberine göre; Real Madrid savunmaya takviye yapmak istiyor. İspanyol devi, Atalanta'daki performansıyla göz dolduran Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.

Merih Demiral bombası patlıyor! Real Madrid peşinde...

Sezon sonunda Atalanta ile sözleşmesi sona erecek ve milli stoper bonservisinin bulunduğu Juventus'a dönecek. Atalanta isterse 28 milyon euro ödeyip Merih Demiral'ı kadrosuna katabilir.

Merih Demiral bombası patlıyor! Real Madrid peşinde...

50 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İtalyan ekibinin Merih Demiral'ı satın alma opsiyonunu kullanarak alacağı ve Real Madrid'den milli oyuncu için 50 milyon ruro istediği öne sürüldü.

Merih Demiral bombası patlıyor! Real Madrid peşinde...

İspanyol devinin ise bu teklif için hazırlık yaptığı belirtildi. Bu sezon Atalanta formasıyla 29 maça çıkan Merih Demiral, 2 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın ağlarını sarsmıştı.

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