Merih Demiral bombasoı patlıyor! Real Madrid peşinde...

Milli futbolcu Merih Demiral için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Milli futbolcu Merih Demiral için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Milli futbolcu son olarak İspanyol devi Real Madrid'in radarina girdi.
Merih Demiral bu sezon Atalanta ile hem İtalya Serie A'da hem Şampiyonlar Ligi'nde parlıyor. 24 yaşındaki oyuncu dünya devi Real Madrid'i de peşine taktı.
İtalyan basının haberine göre; Real Madrid savunmaya takviye yapmak istiyor. İspanyol devi, Atalanta'daki performansıyla göz dolduran Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.
Sezon sonunda Atalanta ile sözleşmesi sona erecek ve milli stoper bonservisinin bulunduğu Juventus'a dönecek. Atalanta isterse 28 milyon euro ödeyip Merih Demiral'ı kadrosuna katabilir.
50 MİLYON EURO İSTİYORLAR
İtalyan ekibinin Merih Demiral'ı satın alma opsiyonunu kullanarak alacağı ve Real Madrid'den milli oyuncu için 50 milyon ruro istediği öne sürüldü.
İspanyol devinin ise bu teklif için hazırlık yaptığı belirtildi. Bu sezon Atalanta formasıyla 29 maça çıkan Merih Demiral, 2 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın ağlarını sarsmıştı.