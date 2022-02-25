Haberler İtalya Serie A Genoa - Inter: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı)

Genoa - Inter: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı)

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Genoa, sahasında milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma 0-0 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 01:32
Genoa - Inter: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı)

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Genoa, sahasında milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile kozlarını paylaştı.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan müsabaka her iki takımın bulduğu net fırsatlara rağmen başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli takımın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, 73 dakika boyunca takımının başarısı için ter döktü.

Bu sonucun ardından puanını 55'e yükselten 1 maç eksiği bulunan Inter, Milan'ın kazanamadığı ve 57 puanda kaldığı gecede zirveye ortak olma şansını tepti.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ve Inter karşısında önemli bir beraberlik elde eden Genoa ise 17 puanla Serie A'nın 19. sırasında yer aldı.

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