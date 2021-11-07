Venezia Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanada CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Venezia sahasında Roma'yı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 9, konuk ekibin ise 19 puanı bulunuyor. Venezia'da Lauri Ala-Myllymaki, Antonio Junior Vacca, Luca Lezzerini ve Dennis Johnsen sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Chris Smalling ve Leonardo Spinazzola'nın sakatlıkları bulunuyor.
VENEZIA-ROMA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Venezia'nın sahasında Roma'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
VENEZIA-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Venezia: Sergio Romero, Pasquale Mazzocchi, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Ridgeciano Haps, Domen Crnigoj, Gianluca Busio, Tanner Tessmann, David Okereke, Thomas Henry, Mattia Aramu.
Roma: Rui Patricio, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Riccardo Calafiori, Jordan Veretout, Bryan Cristante, Nicolo Zaniolo, Henrikh Mkhitaryan, Carles Perez, Tammy Abraham.