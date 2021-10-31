Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

ROMA - MILAN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
İtalya Serie A'da, Roma ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Roma - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ROMA - MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Roma - Milan maçı 31 Ekim Pazar günü saat 22:45'de başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.
ROMA - MILAN MAÇNIN MUHTEMEL 11'LERİ
Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham
Milan: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic