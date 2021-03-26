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corona virüsü protokolünü ihlalden ceza aldı

İtalya ekiplerinden , corona virüsü protokolüne uymadığı gerekçesiyle ceza aldı. Ulusal spor mahkemesinin kararına göre, Covid-19 protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle Lazio Kulübüne 150 bin avro, Lazio Başkanı 'ya 7 ay, kulüp doktorları ve 'ye de 12 ay hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:15
Lazio corona virüsü protokolünü ihlalden ceza aldı

() takımlarından 'ya, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik belirlenen sağlık protokollerine uymadığı gerekçesiyle ceza verildi.

Covid-19 protokollerinin ihlaline yönelik (FIGC) Savcılığının başlattığı soruşturmada, Lazio'ya verilen cezalar belli oldu.

Ulusal spor mahkemesinin kararına göre, Covid-19 protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle Lazio Kulübüne 150 bin avro, Lazio Başkanı 'ya 7 ay, kulüp doktorları ve 'ye de 12 ay hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.

ise söz konusu suçlama nedeniyle kulüp için 200 bin avro para cezası, başkan Lotito için 13 ay, kulüp doktorları Rodia ve Pulcini için de 16 ay hak mahrumiyeti cezası talep etmişti.

SORUŞTURMA KONUSU

Laziolu oyuncular Ciro Immobile, ve kaleci , Covid-19testleri pozitif çıktığı gerekçesiyle, F Grubu'nda Belçika ekibi 'le 28 Ekim 2020'de, Rusya'nın . Petersburg takımıyla da 4 Kasım 2020'de yapılan maçların kadrosunda yer almamıştı.

Buna karşılık, oyuncuların, iki Avrupa kupası maçının ortasındaki tarihe denk gelen 1 Kasım 2020'deki maçının kadrosunda yer alması, spor kamuoyunun dikkatini çekmişti.

FIGC, 3 Kasım 2020'de Lazio'daki Covid-19 testlerine ilişkin soruşturma başlatmış, Serie A ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları öncesi yapılan ve sonuçları farklı çıkan test sonuçları incelemeye alınmıştı.

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