Milan'a Donnarumma'dan iyi haber geldi! Corona virüsü testi negatife döndü

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen kaleci Gianluigi Donnarumma'nın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Ligdeki Roma ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçlarını kaçıran başarılı eldivenden iyi haber geldi.

Donnarumma ile birlikte Norveçli takım arkadaşı Jens Petter Hauge'nin de corona virüsü testinin negatife döndüğü kaydedildi. Öte yandan 9 Ekim'den beri sahalardan uzak kalan defans oyuncusu Matteo Gabbia da yine virüsü atlatan isimlerden oldu.

Donnarumma'nın, Serie A'da Udinese ile oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.