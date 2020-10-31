Haberler İtalya Serie A Milan'a Donnarumma'dan iyi haber geldi! Corona virüsü testi negatife döndü

'a Donnarumma'dan iyi haber geldi! Corona virüsü testi negatife döndü

İtalyan ekibi 'da bir süre önce corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklanan kaleci ve 'in iyileştiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:18
Milan'a Donnarumma'dan iyi haber geldi! Corona virüsü testi negatife döndü

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen kaleci 'nın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Ligdeki Roma ile Avrupa Ligi'ndeki maçlarını kaçıran başarılı eldivenden iyi haber geldi.

Donnarumma ile birlikte Norveçli takım arkadaşı 'nin de corona virüsü testinin negatife döndüğü kaydedildi. Öte yandan 9 Ekim'den beri sahalardan uzak kalan defans oyuncusu Matteo Gabbia da yine virüsü atlatan isimlerden oldu.

Donnarumma'nın, Serie A'da Udinese ile oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.

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