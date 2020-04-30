İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Liglerin iptali ölüm olur - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Federasyon başkanından liglerin iptali ile ilgili açıklama: Ölüm olur!

Başkanı Gravina: Liglerin iptali ölüm olur

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Liglerin iptali ölüm olur

Başkanı liglerin iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Gravina, liglerin iptal edilmeyeceğini böyle bir kararın İtalyan futbolu için ölüm olacağını söyledi.

ve 'da liglerin iptal edilmesinin ardından gözler corona virüsünün en çok görüldüğü Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'ya çevrilmişti. Başkanı da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'da sezonun iptal edilmesi yönünde bir kararı asla almayacaklarını söyledi.

"İTALYAN FUTBOLU İÇİN ÖLÜM OLUR"

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina yaptığı açıklamada, "Ligleri iptal etmek için gerekli kağıtları asla imzalamayacağım. Bu İtalyan futbolunun ölümü olur. Ben herkesin çıkarlarını düşünüyorum. Kulüpler, futbolcular, antrenörler. Herkes ligi sonlandırın diyor ama eğer virüs için gerekli aşıyı beklersek ortada diye bir şey kalmaz." ifadelerini kullandı.

  1. 30.04.2020
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