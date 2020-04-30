İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: Liglerin iptali ölüm olur
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina liglerin iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Gravina, liglerin iptal edilmeyeceğini böyle bir kararın İtalyan futbolu için ölüm olacağını söyledi.
Hollanda ve Fransa'da liglerin iptal edilmesinin ardından gözler corona virüsünün en çok görüldüğü Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'ya çevrilmişti. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'da sezonun iptal edilmesi yönünde bir kararı asla almayacaklarını söyledi.
"İTALYAN FUTBOLU İÇİN ÖLÜM OLUR"
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina yaptığı açıklamada, "Ligleri iptal etmek için gerekli kağıtları asla imzalamayacağım. Bu İtalyan futbolunun ölümü olur. Ben herkesin çıkarlarını düşünüyorum. Kulüpler, futbolcular, antrenörler. Herkes ligi sonlandırın diyor ama eğer virüs için gerekli aşıyı beklersek ortada İtalya futbolu diye bir şey kalmaz." ifadelerini kullandı.
- 30.04.2020
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