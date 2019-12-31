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31 Aralık 2019, Salı
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Zlatan Ibrahimovic'in 'dan alacağı belli oldu

Zlatan Ibrahimovic'in Milan'dan alacağı maaş belli oldu

İtalyan ekibi 'ın kadrosuna kattığını duyurduğu İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in kontrat detayları ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun alacağı da belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından 'ın yeniden renklerine bağladığı 38 yaşundaki İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre tecrübeli futbolcunun kontratında 6 ay için belirlenen 3.5 milyon Euro net... Milan, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde ederse yıldız isme 500 bin Euro da prim verilecek. Eğer Ibrahimovic takımının çıktığı maçların en az yarısında oynarsa sözleşmesi otomatik olarak bir yıl uzayacak ve maaşı da yıllık net 6 milyon Euro'ya çıkacak.

PERŞEMBE GÜNÜ MILANO'YA GELECEK

PSG, Barcelona, Inter ve Manchester United gibi takımlarda da forma giyen Ibrahimovic, perşembe günü 'ya gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve takım arkadaşlarıyla idmana çıkacak. Cuma günü basının karşısına geçecek olan İsveçli yıldız, daha önce iki sezon formasını giydiği kulübüne resmen dönmüş olacak.


  1. 31.12.2019
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