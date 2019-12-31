Zlatan Ibrahimovic'in Milan'dan alacağı maaş belli oldu

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın yeniden renklerine bağladığı 38 yaşundaki İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre tecrübeli futbolcunun kontratında 6 ay için belirlenen maaş 3.5 milyon Euro net... Milan, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde ederse yıldız isme 500 bin Euro da prim verilecek. Eğer Ibrahimovic takımının çıktığı maçların en az yarısında oynarsa sözleşmesi otomatik olarak bir yıl uzayacak ve maaşı da yıllık net 6 milyon Euro'ya çıkacak.

PERŞEMBE GÜNÜ MILANO'YA GELECEK

PSG, Barcelona, Inter ve Manchester United gibi takımlarda da forma giyen Ibrahimovic, perşembe günü Milano'ya gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve takım arkadaşlarıyla idmana çıkacak. Cuma günü basının karşısına geçecek olan İsveçli yıldız, daha önce iki sezon formasını giydiği kulübüne resmen dönmüş olacak.



