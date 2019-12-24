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24 Aralık 2019, Salı
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'nın yeni oldu

Giuseppe Iachini Fiorentina'nın yeni teknik direktörü oldu

(Serie A) takımlarından 'da, teknik direktörlüğe getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan Giuseppe Iachini'nin Fiorentina'nın yeni olduğu duyuruldu.

, son olarak Udinese, Sassuolo ve Empoli takımlarını çalıştırmıştı. , Serie A'da 20 Aralık'ta konuk ettiği Roma'ya 4-1 yenildikten sonra, teknik adam Vincenzo Montella'nın görevine son vermişti.

  1. 24.12.2019
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