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24 Aralık 2019, Salı
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Mertens’e üç talip

Mertens’e üç talip

'de kontratının son yılını geçiren ile sözleşme uzatılması beklenmiyor. 32'lik Belçikalı'yı , B.Münih ve Dortmund istiyor.

'de kontratının son yılını geçiren ile sözleşme uzatılması beklenmiyor. 32'lik Belçikalı'yı , B.Münih ve Dortmund istiyor.

  1. 24.12.2019
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