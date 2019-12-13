Sarri’den Demiral’a tam not
Merih Demiral, Juventus formasıyla kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynadı. 90 dakika süre alan Merih, Leverkusen'i 2-0 yendiği maçta önemli rol oynadı. 21 yaşındaki stopere hocası Sarri'den övgü geldi.
Merih Demiral, Juventus formasıyla kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynadı. 90 dakika süre alan Merih, Leverkusen'i 2-0 yendiği maçta önemli rol oynadı. 21 yaşındaki stopere hocası Sarri'den övgü geldi. Sarri, "Merih agresif, dayanıklı ve hızlıydı. Güven verdi ve fiziksel üstünlüğünü gösterdi. Harika bir maç çıkardı" dedi. Milan scoutları Merih'i bu maçta izledi.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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