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13 Aralık 2019, Cuma
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’den Demiral’a tam not

Sarri’den Demiral’a tam not

, formasıyla kariyerinin ilk maçını oynadı. 90 dakika süre alan Merih, Leverkusen'i 2-0 yendiği maçta önemli rol oynadı. 21 yaşındaki stopere hocası 'den övgü geldi.

Merih Demiral, formasıyla kariyerinin ilk maçını oynadı. 90 dakika süre alan Merih, Leverkusen'i 2-0 yendiği maçta önemli rol oynadı. 21 yaşındaki stopere hocası 'den övgü geldi. Sarri, "Merih agresif, dayanıklı ve hızlıydı. Güven verdi ve fiziksel üstünlüğünü gösterdi. Harika bir maç çıkardı" dedi. Milan scoutları Merih'i bu maçta izledi.

  1. 13.12.2019
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