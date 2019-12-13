Sarri’den Demiral’a tam not

Merih Demiral, Juventus formasıyla kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynadı. 90 dakika süre alan Merih, Leverkusen'i 2-0 yendiği maçta önemli rol oynadı. 21 yaşındaki stopere hocası Sarri'den övgü geldi. Sarri, "Merih agresif, dayanıklı ve hızlıydı. Güven verdi ve fiziksel üstünlüğünü gösterdi. Harika bir maç çıkardı" dedi. Milan scoutları Merih'i bu maçta izledi.