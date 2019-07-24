Juventus Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta hangi kanalda? Merih Demiral oynacak mı? CANLI yayın bilgileri... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Haberleri Juventus Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta hangi kanalda? Merih Demiral oynacak mı? CANLI yayın bilgileri...

Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta hangi kanalda? oynacak mı? CANLI yayın bilgileri...

Juventus Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta hangi kanalda? Merih Demiral oynacak mı? CANLI yayın bilgileri...

İki İtalyan devi ile Inter Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. İtalya Serie A liginin yıldız kulüplerinin bu heyecanlı ve bir o kadar da zorlu geçecek olan karşılaşmasına dahil olmak ve izlemek isteyenler Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, 'lı Juventus ile Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin tüm bilgiler...

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında iki İtalyan devi, ile Inter karşı karşıya geliyor. İtalya Serie A Ligi'nin efsaneleşmiş iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak maçın heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorularla arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Ululslararası Şampiyonlar Kupası maçlarına ilişkin en güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar...

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İtalyan devlerinin dansı bugün saat 14.30'da başlayacak. Juventus Inter karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS NANKIN'DE INTER YÜZLEŞMEYE HAZIRLANIYOR

Spor salonunda ve antrenman sahasında Juventus, Nanjing'deki Çinli taraftarlarının önünde, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter ile yüzleşmeye hazır. Maurizio Sarri ve Wojciech Szczesny maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

MERİH DEMİRAL OYNACAK MI?

Karşılaşmada Milli yıldızımız 'ın da süre alması bekleniyor.

  1. 24.07.2019
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Juventus Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta hangi kanalda? Merih Demiral oynacak mı? CANLI yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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