Juventus Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta hangi kanalda? Merih Demiral oynacak mı? CANLI yayın bilgileri...
İki İtalyan devi Juventus ile Inter Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. İtalya Serie A liginin yıldız kulüplerinin bu heyecanlı ve bir o kadar da zorlu geçecek olan karşılaşmasına dahil olmak ve izlemek isteyenler Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, Merih Demiral'lı Juventus ile Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin tüm bilgiler...
Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında iki İtalyan devi, Juventus ile Inter karşı karşıya geliyor. İtalya Serie A Ligi'nin efsaneleşmiş iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak maçın heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorularla arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Ululslararası Şampiyonlar Kupası maçlarına ilişkin en güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar...
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İtalyan devlerinin dansı bugün saat 14.30'da başlayacak. Juventus Inter karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
JUVENTUS NANKIN'DE INTER YÜZLEŞMEYE HAZIRLANIYOR
Spor salonunda ve antrenman sahasında Juventus, Nanjing'deki Çinli taraftarlarının önünde, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter ile yüzleşmeye hazır. Maurizio Sarri ve Wojciech Szczesny maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.
MERİH DEMİRAL OYNACAK MI?
Karşılaşmada Milli yıldızımız Merih Demiral'ın da süre alması bekleniyor.
- 24.07.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Juventus Inter maçı ne zaman? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus Inter saat kaçta hangi kanalda? Merih Demiral oynacak mı? CANLI yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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