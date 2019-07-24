Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında iki İtalyan devi, Juventus ile Inter karşı karşıya geliyor. İtalya Serie A Ligi'nin efsaneleşmiş iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak maçın heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorularla arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Ululslararası Şampiyonlar Kupası maçlarına ilişkin en güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar...

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İtalyan devlerinin dansı bugün saat 14.30'da başlayacak. Juventus Inter karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS NANKIN'DE INTER YÜZLEŞMEYE HAZIRLANIYOR

Spor salonunda ve antrenman sahasında Juventus, Nanjing'deki Çinli taraftarlarının önünde, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter ile yüzleşmeye hazır. Maurizio Sarri ve Wojciech Szczesny maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

MERİH DEMİRAL OYNACAK MI?

Karşılaşmada Milli yıldızımız Merih Demiral'ın da süre alması bekleniyor.