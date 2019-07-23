Merih Demiral'dan Juventus kampında İbrahim Tatlıses şarkısı
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takım arkadaşlarına İbrahim Tatlıses şarkısı söyledi.
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