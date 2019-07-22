Milan Merih Demiral'ın peşini bırakmıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un 18 milyon Euro ve 5 senelik sözleşme karşılığında kadrosuna kattığı Merih Demiral, Milan'ın transferdeki gözdesi olmaya devam ediyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Milan, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Juventus'a baskı yapıyor. Haberde Juve'nin genç yıldızı bırakmak için henüz yeşil ışık yakmadığı ancak iki kulübün kiralık mı yoksa bonservisli bir transfer mi olacağı yönünde önümüzdeki saatlerde bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Juventus, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Asya turnesine çıktı. Şu an Singapur'da bulunan kafile, buradan Çin'e geçiş yapacak.



