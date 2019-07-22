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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Milan 'ın peşini bırakmıyor

Milan Merih Demiral'ın peşini bırakmıyor

forması giyen milli futbolcu , Milan'ın listesini süslemeye devam ediyor. Milano ekibinin, genç stoper için siyah-beyazlı kulübe baskı yaptığı ve iki takımın ilerleyen günlerde bu konu hakkında bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden 'un 18 milyon Euro ve 5 senelik sözleşme karşılığında kadrosuna kattığı , Milan'ın transferdeki gözdesi olmaya devam ediyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Milan, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Juventus'a baskı yapıyor. Haberde Juve'nin genç yıldızı bırakmak için henüz yeşil ışık yakmadığı ancak iki kulübün kiralık mı yoksa bonservisli bir mi olacağı yönünde önümüzdeki saatlerde bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Juventus, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Asya turnesine çıktı. Şu an Singapur'da bulunan kafile, buradan Çin'e geçiş yapacak.


  1. 22.07.2019
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