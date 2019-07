Aktüel haberler (22.07.19)

DİJK'İN GÖZÜ YÜKSEKTE

Liverpool formasıyla ile geçtiğimiz sezon öne çıkan isimlerden olan Van Dijk için Ballon d'Or'a aday gösterilmeli yorumları yapılmıştı. Hollandalı stoper, konuyla ilgili şunları söyledi: "İnsanların Ballon d'Or kazanma ihtimalime ilişkin konuşması beni onurlandırıyor. Genelde forvet ve 10 numaraların bu ödülü kazanmasını anlayabiliyorum. Belki de bazı şeyleri değiştirme vakti gelmiştir."



BRAHİMİ PARAYI SEÇTİ!

Porto ile sözleşmesi sona eren Brahimi'nin ismi uzun süre Süper Lig ekipleriyle anılmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek için tüm şartları zorladığı 29 yaşındaki sol kanat, tercihini Katar'dan yana kullandı. Cezayirli oyuncu, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Al Rayyan'a imza attı. Brahimi'nin Katar ekibinde senelik 10 milyon euro kazanacağı iddia edildi.



GRİEZMANN'DAN ATLETİCO'YA MESAJ

Barcelona'nın 120 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Antonie Griezmann, eski takımı ile ilgili konuştu. Atletico Madrid deplasmanında oynayacak olmaktan dolayı endişelenmediğini belirten Fransız yıldız, "Orada ıslıklanacağımı biliyorum ve bu oyunun bir parçası. Atletico Madrid taraftarları beni seviyorlardı ve böyle birinin takımdan ayrılması can yakabilir" dedi.



JUVENTUS'TAN POGBA MESAJI

Geçtiğimiz sezondan bu yana Manchester United'dan ayrılacağı iddia edilen Pogba için eski takımı Juventus'tan açıklama geldi. İtalyan ekibinin yeni hocası Maurizio Sarri, Fransız futbolcuyu çok beğendiğini kaydedip, "Her hocanın takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Ancak transferle ilgili durumunu bilmiyorum. Ben sportif direktör değilim" sözlerini sarfetti.



İNTER'İN LUKAKU AŞKI

Serie A'da geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan İnter, Manchester United'ın golcüsü Romelu Lukaku'dan vazgeçmiyor. Belçikalı yıldız için daha önce 60 milyon euro öneren İtalyan ekibi, teklifini 75 milyona çıkardı. Ancak İngiliz temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncunun transferinde 80 milyon euro'da direttiği kaydedildi.



ADA'DA PEPE SAVAŞI

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nin öne çıkan isimlerinden olan Nicolas Pepe, İngiliz takımlarını birbirine düşürdü. Premier Lig'in iki devi Manchester United ve Arsenal'in 24 yaşındaki kanat oyuncusu için yarışa girdiği belirtildi. Her iki kulübün de bu futbolcunun transferinde 80 milyon euro'ya ödemeye hazır olduğu kaydedildi.



DEVLERE ÇEREZ RAKİPLER!

2021 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Basketbol Şampiyonası eleme grupları dün belli oldu. Almanya'nın Münih kentindeki kura çekimine 3. torbadan katılan erkek takımımız, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç eşleşti. Kadın takımımız ise Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu'nda yer alacak. Erkeklerde ilk 3, kadınlarda ise grup liderleri ile en iyi 5 ikinci takım finallere gitme hakkı kazanacak.



REAL BETİS FEKİR'İ KAPTI

Lyon'un gözden çıkardığı Nabil Fekir'in yeni adresi belli oldu. Real Betis, 20 milyon euro bonservis ile 10 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şartıyla 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.



HABER TURU

Büşra? Ün, İtalya'daki Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın 3.'lük maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5-6.'lık maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig takımı Arel Üniversitesi, ABD'li basketbolcu Andrew Andrews'le 1 yıllık anlaşma yaptı.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Moskova'daki Dünya Kupası Elemeleri maçında Litvanya'ya 2-0 yenildi.