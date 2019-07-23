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23 Temmuz 2019, Salı
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Aktüel haberler (22.07.19)

Aktüel haberler (22.07.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

DİJK'İN GÖZÜ YÜKSEKTE
Liverpool formasıyla ile geçtiğimiz sezon öne çıkan isimlerden olan Van Dijk için Ballon d'Or'a aday gösterilmeli yorumları yapılmıştı. Hollandalı stoper, konuyla ilgili şunları söyledi: "İnsanların Ballon d'Or kazanma ihtimalime ilişkin konuşması beni onurlandırıyor. Genelde forvet ve 10 numaraların bu ödülü kazanmasını anlayabiliyorum. Belki de bazı şeyleri değiştirme vakti gelmiştir."

BRAHİMİ PARAYI SEÇTİ!
Porto ile sözleşmesi sona eren Brahimi'nin ismi uzun süre ekipleriyle anılmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın etmek için tüm şartları zorladığı 29 yaşındaki sol kanat, tercihini 'dan yana kullandı. Cezayirli oyuncu, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Al Rayyan'a imza attı. Brahimi'nin Katar ekibinde senelik 10 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

GRİEZMANN'DAN ATLETİCO'YA MESAJ
Barcelona'nın 120 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Antonie Griezmann, eski takımı ile ilgili konuştu. deplasmanında oynayacak olmaktan dolayı endişelenmediğini belirten Fransız yıldız, "Orada ıslıklanacağımı biliyorum ve bu oyunun bir parçası. Atletico Madrid taraftarları beni seviyorlardı ve böyle birinin takımdan ayrılması can yakabilir" dedi.

JUVENTUS'TAN POGBA MESAJI
Geçtiğimiz sezondan bu yana 'dan ayrılacağı iddia edilen Pogba için eski takımı Juventus'tan açıklama geldi. İtalyan ekibinin yeni hocası Maurizio Sarri, Fransız futbolcuyu çok beğendiğini kaydedip, "Her hocanın takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Ancak transferle ilgili durumunu bilmiyorum. Ben sportif direktör değilim" sözlerini sarfetti.

İNTER'İN LUKAKU AŞKI
Serie A'da geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan İnter, Manchester United'ın golcüsü 'dan vazgeçmiyor. Belçikalı yıldız için daha önce 60 milyon euro öneren İtalyan ekibi, teklifini 75 milyona çıkardı. Ancak İngiliz temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncunun transferinde 80 milyon euro'da direttiği kaydedildi.

ADA'DA PEPE SAVAŞI
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nin öne çıkan isimlerinden olan Nicolas Pepe, İngiliz takımlarını birbirine düşürdü. 'in iki devi Manchester United ve Arsenal'in 24 yaşındaki kanat oyuncusu için yarışa girdiği belirtildi. Her iki kulübün de bu futbolcunun transferinde 80 milyon euro'ya ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

DEVLERE ÇEREZ RAKİPLER!
2021 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Basketbol Şampiyonası eleme grupları dün belli oldu. Almanya'nın Münih kentindeki kura çekimine 3. torbadan katılan erkek takımımız, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç eşleşti. Kadın takımımız ise Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu'nda yer alacak. Erkeklerde ilk 3, kadınlarda ise grup liderleri ile en iyi 5 ikinci takım finallere gitme hakkı kazanacak.

REAL BETİS FEKİR'İ KAPTI
Lyon'un gözden çıkardığı Nabil Fekir'in yeni adresi belli oldu. , 20 milyon euro bonservis ile 10 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şartıyla 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.

HABER TURU
Büşra? Ün, 'daki Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.
20 Yaş Altı Kız Voleybol , Dünya Şampiyonası'nın 3.'lük maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.
17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5-6.'lık maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
Süper Lig takımı , ABD'li basketbolcu Andrew Andrews'le 1 yıllık anlaşma yaptı.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Moskova'daki Elemeleri maçında Litvanya'ya 2-0 yenildi.

  1. 23.7.2019
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