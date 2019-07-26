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26 Temmuz 2019, Cuma
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Dybala’nın son talibi Tottenham

Dybala’nın son talibi Tottenham

Transferin gözde isimlerinden Paulo Dybala, bir devi daha peşine taktı. ve M. United'ın gündeminde yer alan Tangocu'nun son talibi Tottenham oldu.

Uzun süren sessizliğini Tanguy Ndombele ve Jack Clarke ile bozan İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki hücumcuyu takibe aldığı ifade edildi. Bu transferde ve ManU ile kıyasıya bir yarışa girecek Tottenham'ın, 'a 80 milyon pound ödemeyi gözden çıkardığı bildirildi. 4 yıldır Torino ekibinde top koşturan Dybala, 182 maçta 78 gol attı.
  1. 26.7.2019
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