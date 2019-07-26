Everton forması giyen ancak geride bıraktığımız sezon beklentilerin uzağında kalan Cenk Tosun ile ilgili İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Telegraph'ın haberine göre İngiliz ekibi milli futbolcuyu golcü transferi için takasta kullanacak. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)