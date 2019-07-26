İngilizler açıkladı! Cenk Tosun artı 60 milyon sterlin!
Everton forması giyen ancak geride bıraktığımız sezon beklentilerin uzağında kalan Cenk Tosun ile ilgili İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Telegraph'ın haberine göre İngiliz ekibi milli futbolcuyu golcü transferi için takasta kullanacak. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
26 Temmuz 2019 Cuma 10:14
Güncelleme: 26.07.2019 10:14
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2018'in ocak ayında 22.5 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bonservisiyle Türk futbol tarihine geçmişti.
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İngiliz ekibine büyük beklentilerle gelen milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla istenilen başarıyı yakalayamamıştı.
Geride bıraktığımız sezon Everton formasıyla 29 maça çıkan ve 4 gole imzasını atan Cenk ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Telegraph'ın özel haberine göre Everton, Crystal Palace'tan transfer etmek istediği Wilfried Zaha için kulübüne 60 milyon Euro artı Cenk Tosun'u önerecek.
Haberde Crystal Palace'ın daha önce Cenk Tosun transferi için girişimlerinin olduğu hatırlatılarak Everton'ın bir taşla iki kuş vurabileceğine dikkat çekildi.