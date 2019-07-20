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Mesut Özil'den transfer açıklaması!
İngiliz ekibi Arsenal'den ayrılacağı konuşulan ve adı Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:13
Uzun süredir Arsenal'den ayrılacağı konuşulan ve zaman zaman adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.
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Geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen performansa ulaşamayan Türk asıllı Alman yıldız, geleceğine dair sinyaller verdi.
Teknik direktör Unai Emery ile arasının bozuk olduğu yönünde haberler çıkan yıldız futbolcu, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Emery ile gerçekten iyi bir ilişkimiz var. Onunla sürekli konuşuyorum. Bana yardım etmek istiyor ben de takımıma."
"Kariyerimde çok fazla antrenörle çalıştım. Her antrenör farklı ve sizden beklentileri de öyle. Geçtiğimiz sezon başında sakatlık yaşamıştım bu nedenle zor zamanlar geçirdim."