Merih Demiral Juventus formasını ilk kez giydi
Geçtiğimiz günlerde Juventus'a transferi gerçekleşen milli futbolcu Merih Demiral, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada ikinci yarının hemen başında oyuna girerek yeni takımının formasını ilk kez giymiş oldu.
İtalyan ekibi Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, Tottenham'la oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna girerek siyah-beyazlı takımın formasını ilk kez giydi.
VİZE SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Milli stoperin, takımının Asya turnesinin ikinci ayağı olan Çin'e vize çıkmaması nedeniyle katılamayacağı açıklanmıştı. Juventus gün içerisinde paylaştığı bir duyuruyla vize sorununun çözüldüğünü bildirdi.
İLK YARIYI GERİDE KAPATTI
Karşılaşmanın ilk yarısı, Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da sahadaki yerini alırken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ise ilk yarı sonunda oyundan alındı.
- 21.07.2019
- Güncelleme: 21.07.2019 16:09
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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