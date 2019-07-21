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21 Temmuz 2019, Pazar
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formasını ilk kez giydi

Merih Demiral Juventus formasını ilk kez giydi

Geçtiğimiz günlerde 'a transferi gerçekleşen milli futbolcu , yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada ikinci yarının hemen başında oyuna girerek yeni takımının formasını ilk kez giymiş oldu.

İtalyan ekibi Sassuolo'dan 'a olan milli futbolcu , Tottenham'la oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna girerek siyah-beyazlı takımın formasını ilk kez giydi.

VİZE SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Milli stoperin, takımının Asya turnesinin ikinci ayağı olan 'e çıkmaması nedeniyle katılamayacağı açıklanmıştı. gün içerisinde paylaştığı bir duyuruyla vize sorununun çözüldüğünü bildirdi.

İLK YARIYI GERİDE KAPATTI

Karşılaşmanın ilk yarısı, Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Juventus'ta Portekizli yıldız da sahadaki yerini alırken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ise ilk yarı sonunda oyundan alındı.

  1. 21.07.2019
  2. Güncelleme: 21.07.2019 16:09
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