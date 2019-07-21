Merih Demiral Juventus formasını ilk kez giydi

İtalyan ekibi Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, Tottenham'la oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna girerek siyah-beyazlı takımın formasını ilk kez giydi.

VİZE SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Milli stoperin, takımının Asya turnesinin ikinci ayağı olan Çin'e vize çıkmaması nedeniyle katılamayacağı açıklanmıştı. Juventus gün içerisinde paylaştığı bir duyuruyla vize sorununun çözüldüğünü bildirdi.

İLK YARIYI GERİDE KAPATTI

Karşılaşmanın ilk yarısı, Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da sahadaki yerini alırken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ise ilk yarı sonunda oyundan alındı.