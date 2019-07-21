Merih Demiral'a vize çıktı
Geçtiğimiz günlerde Çin'in vize vermemesi nedeniyle takımının Asya turnesinin ikinci ayağına katılamayacağı açıklanan milli futbolcu Merih Demiral'a vize çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmamıştı. Takımının Asya kampının ikinci ayağına katılmayacağı açıklanan genç oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabı aracılığı ile paylaştığı bilgide Çin'in Merih'in vizesini onayladığını ve milli yıldızın Nanchino'ya giriş yapabileceğini duyurdu.
- 21.07.2019
- Güncelleme: 21.07.2019 11:47
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
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Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
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murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Merih Demiral'a vize çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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