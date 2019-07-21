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21 Temmuz 2019, Pazar
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'a çıktı

Merih Demiral'a vize çıktı

Geçtiğimiz günlerde 'in vermemesi nedeniyle takımının Asya turnesinin ikinci ayağına katılamayacağı açıklanan milli futbolcu 'a vize çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen milli futbolcu 'a 'den çıkmamıştı. Takımının Asya kampının ikinci ayağına katılmayacağı açıklanan genç oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabı aracılığı ile paylaştığı bilgide Çin'in Merih'in vizesini onayladığını ve milli yıldızın Nanchino'ya giriş yapabileceğini duyurdu.

  1. 21.07.2019
  2. Güncelleme: 21.07.2019 11:47
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