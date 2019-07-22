Bakan aradı vizeyi kaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle Merih Demiral’a Çin vizesi çıktı. Merih, Juventus’un Çin kampında yer alacak.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacağı duyrulmuştu.
Çavuşoğlu devreye girdi vize çıktı
Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle Merih Demiral'a Çin vizesi çıktı. Merih Demiral, Juventus'un Çin kampında yer alacak. Juventus, milli futbolcuya Çin vizesinin verildiğini ve çarşamba günü Inter maçında hazır bulanacağını açıkladı.
- 22.7.2019
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