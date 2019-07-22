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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Bakan aradı vizeyi kaptı

Bakan aradı vizeyi kaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle ’a Çin vizesi çıktı. Merih, ’un Çin kampında yer alacak.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'ta forma giyen milli futbolcu , takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacağı duyrulmuştu.

Çavuşoğlu devreye girdi vize çıktı
Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle Merih Demiral'a Çin vizesi çıktı. Merih Demiral, Juventus'un Çin kampında yer alacak. Juventus, milli futbolcuya Çin vizesinin verildiğini ve çarşamba günü Inter maçında hazır bulanacağını açıkladı.

  1. 22.7.2019
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