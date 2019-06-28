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28 Haziran 2019, Cuma
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'a Avrupa'dan men cezası

Milan'a Avrupa'dan men cezası

temsilcisi , finansal fair play sorumluluklarını yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon 'nden men cezası aldı.

1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , Finansal Fair Play (FFP) yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon Avrupa arenasından men edildi.

Uluslararası 'nce () yapılan açıklamada, tarafından yürütülen 2015-16-17 ile 2016-17-18 sezonları arasındaki iki ayrı inceleme döneminde Milan'ın FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

CAS'ın gözetiminde UEFA ve Milan arasında yapılan anlaşmanın ardından İtalya temsilcisinin gelecek sezon UEFA 'nden men edilmesine karar verildi.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2019-20 sezonunda Milan'ın yerine Torino'nun dahil edilmesi bekleniyor.

  1. 28.06.2019
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