Bruma'nın yeni adresi belli oldu

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman temsilcisi Leipzig ile varılan anlaşmanın ardından Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, 24 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun PSV kadrosuna katıldığı için mutlu oldukları ifade edildi.

Bruma, Galatasaray formasıya oynadığı 85 resmi maçta 15 kez fileleri havalandırdı.