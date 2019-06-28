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Bruma'nın yeni adresi belli oldu

İki sezon önce Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan Bruma'nın yeni adresi Hollanda ekibi PSV Eindhoven oldu. Galatasaray'da oynadığı süreçte de PSV'nin Portekizli yıldız isimle ilgilendiği biliniyordu. 24 yaşındaki oyuncunun adı son dönemde Galatasaray'la da yeniden anılmaya başlamıştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman temsilcisi Leipzig ile varılan anlaşmanın ardından Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, 24 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun PSV kadrosuna katıldığı için mutlu oldukları ifade edildi.

Bruma, Galatasaray formasıya oynadığı 85 resmi maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

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28 Haziran 2019 , Cuma
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