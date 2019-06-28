Bruma'nın yeni adresi belli oldu
İki sezon önce Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan Bruma'nın yeni adresi Hollanda ekibi PSV Eindhoven oldu. Galatasaray'da oynadığı süreçte de PSV'nin Portekizli yıldız isimle ilgilendiği biliniyordu. 24 yaşındaki oyuncunun adı son dönemde Galatasaray'la da yeniden anılmaya başlamıştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman temsilcisi Leipzig ile varılan anlaşmanın ardından Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, 24 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun PSV kadrosuna katıldığı için mutlu oldukları ifade edildi.
Bruma, Galatasaray formasıya oynadığı 85 resmi maçta 15 kez fileleri havalandırdı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'a golcü piyangosu! Şans ayağa geldi... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!
- Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro
- Transfer basına sızdı! 1 milyon Euro'ya süper yıldız... Galatasaray son dakika haberleri
- Galatasaray'a Brezilya'dan cevap geldi!
- Galatasaray'da Ozan Kabak piyangosu
- Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...
- Gomis Galatasaray'ı unutamıyor! Flaş paylaşım
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.