Başakşehir, Furkan Soyalp'i resmen açıkladı

Başakşehir Kulübü, Bursaspor'dan Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, son olarak Bursaspor kulübünde oynayan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Furkan Soyalp'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

İşte Başakşehir'in paylaşımı: