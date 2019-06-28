Başakşehir, Furkan Soyalp'i resmen açıkladı
Başakşehir, Bursaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha Furkan Soyalp'i kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Başakşehir Kulübü, Bursaspor'dan Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, son olarak Bursaspor kulübünde oynayan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Furkan Soyalp'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
İşte Başakşehir'in paylaşımı:
HOŞ GELDİN @furkansoyalp— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 28 Haziran 2019
?? https://t.co/DhSnplaw93 pic.twitter.com/H2Yv6JAj04
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