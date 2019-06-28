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Başakşehir, Furkan Soyalp'i resmen açıkladı

Başakşehir, Bursaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha Furkan Soyalp'i kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Başakşehir Kulübü, Bursaspor'dan Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, son olarak Bursaspor kulübünde oynayan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Furkan Soyalp'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

İşte Başakşehir'in paylaşımı:

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28 Haziran 2019 , Cuma
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