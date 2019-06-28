Buffon Juventus'tan bunu istedi
Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon, eski takımı Juventus'a dönmek için iki şart öne sürdü. Bunlar birisi oldukça dikkat çekici. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son olarak PSG'de forma giyen İtalyanların efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Juventus'a dönmek için iki şart öne sürdü.
Le Repubblica'da yer alan habere göre Fransız ekibinde yıllık 4.92 milyon Euro kazanan 40 yaşındaki deneyimli file bekçisi, eski takımından senelik 2 milyon Euro maaş talep etti.
LİGDE MİNİMUM 8 MAÇ TALEBİ
Öte yandan Buffon'un isteği bununla sınırlı kalmadı. Deneyimli eldiven eski takımına Serie A'da en az 8 maç oynama şartı da sundu. İtalyan kalecinin, ligde 647 maça çıkan Maldini'yi geçmek istediği için böyle bir talepte bulunduğu iddia ediliyor.
- 28.06.2019
- Güncelleme: 28.06.2019 15:12
- Belli oldu! Mesut Özil önümüzdeki sezon... Son dakika transfer haberleri
- Milan'a Avrupa'dan men cezası
- Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanan Doğan Erdoğan kimdir?
- Son dakika... Fenerbahçe Kulübü efsanelerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti! Şükrü Birand kimdir?
- Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
- TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı
- Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!
- Başakşehirli oyuncudan transfer çıkışı! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum bırakın beni" Son dakika transfer haberleri...
- İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı…
- Bir skandal daha! Tuvalet fırçasının ardından...
-
Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
-
Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
-
Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Buffon Juventus'tan bunu istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.