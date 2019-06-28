Buffon Juventus'tan bunu istedi

Son olarak PSG'de forma giyen İtalyanların efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Juventus'a dönmek için iki şart öne sürdü.

Le Repubblica'da yer alan habere göre Fransız ekibinde yıllık 4.92 milyon Euro kazanan 40 yaşındaki deneyimli file bekçisi, eski takımından senelik 2 milyon Euro maaş talep etti.

LİGDE MİNİMUM 8 MAÇ TALEBİ

Öte yandan Buffon'un isteği bununla sınırlı kalmadı. Deneyimli eldiven eski takımına Serie A'da en az 8 maç oynama şartı da sundu. İtalyan kalecinin, ligde 647 maça çıkan Maldini'yi geçmek istediği için böyle bir talepte bulunduğu iddia ediliyor.