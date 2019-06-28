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28 Haziran 2019, Cuma
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Buffon 'tan bunu istedi

Buffon Juventus'tan bunu istedi

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran İtalyan file bekçisi , eski takımı 'a dönmek için iki şart öne sürdü. Bunlar birisi oldukça dikkat çekici. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son olarak 'de forma giyen İtalyanların efsane kalecisi , 'a dönmek için iki şart öne sürdü.

Le Repubblica'da yer alan habere göre Fransız ekibinde yıllık 4.92 milyon Euro kazanan 40 yaşındaki deneyimli file bekçisi, eski takımından senelik 2 milyon Euro maaş talep etti.

LİGDE MİNİMUM 8 MAÇ TALEBİ

Öte yandan Buffon'un isteği bununla sınırlı kalmadı. Deneyimli eldiven eski takımına Serie A'da en az 8 maç oynama şartı da sundu. İtalyan kalecinin, ligde 647 maça çıkan Maldini'yi geçmek istediği için böyle bir talepte bulunduğu iddia ediliyor.

  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 15:12
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