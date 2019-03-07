Roma Francesco ile yollarını ayırdı
07 Mart 2019, Perşembe
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Roma Francesco ile yollarını ayırdı

Roma Francesco ile yollarını ayırdı

Milli futbolcu 'in de formasını giydiği Roma, Teknik Direktör Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden İtalyan kulübü Roma'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Francesco'ya kesildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli hocanın görevine son verildiği açıklandı. İtalyan kulübü Francesco'ya kariyerinde de başarılar diledi.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 21:01
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