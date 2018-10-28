Juventus, Ronaldo ile kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Juventus, deplasmanda Empoli'yi 2-1 mağlup etti.
Ligin 10. haftasında Empoli'ye konuk olan siyah-beyazlı ekip, 28. dakikada Francesco Caputo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle skora dengeyi getiren Juventus, Portekizli yıldızının 70. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 yendi ve haftayı kayıpsız geçti.
Empoli'de forma giyen milli futbolcu Salih Uçan, 75. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.
Juventus, bu galibiyetle puanını 28'e çıkarırken, Empoli 6 puanda kaldı.
- 27.10.2018 21:17
- Güncelleme: 28.10.2018 00:51
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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