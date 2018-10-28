Juventus, Ronaldo ile kazandı – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , Ronaldo ile kazandı

    Juventus, Ronaldo ile kazandı

    (Serie A) lideri , deplasmanda Empoli'yi 2-1 mağlup etti.

    Ligin 10. haftasında Empoli'ye konuk olan siyah-beyazlı ekip, 28. dakikada Francesco Caputo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

    Karşılaşmanın 54. dakikasında 'nun penaltı golüyle skora dengeyi getiren , Portekizli yıldızının 70. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 yendi ve haftayı kayıpsız geçti.

    Empoli'de forma giyen milli futbolcu , 75. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.

    Juventus, bu galibiyetle puanını 28'e çıkarırken, Empoli 6 puanda kaldı.

    1. 27.10.2018 21:17
    2. Güncelleme: 28.10.2018 00:51
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