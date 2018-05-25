Hakan Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    memleketi 'ta

    Hakan Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta

    (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu , tatil için geldiği memleketi 'ta Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

    Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren , Çalhanoğlu'nun ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiğini ve hepimizi gururlandırdığını söyledi. Çalhanoğlu'nun sportif başarıları, karakteri, ahlakı ve memleketine olan vefası ile örnek bir sporcu olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, ziyaretinden dolayı teşekkür ederek başarılarının artarak devamını diledi.

    Milli Futbolcu ise Vali Pehlivan'a ilgisi, nezaketi ve misafirperverliği için teşekkürlerini bildirdi.

    Vali Pehlivan ziyaret sonunda Çalhanoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirerek hediye takdim etti.

    Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Konursu Köyü Muhtarı Durkaya Esentürk, Konursuspor Kulübü Başkanı Tevhit Köroğlu ile amcası Yaşar Çalhanoğlu da eşlik etti.
    1. 25.5.2018 16:01
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