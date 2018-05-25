Hakan Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Vali Pehlivan'a ilgisi, nezaketi ve misafirperverliği için teşekkürlerini bildirdi.
Vali Pehlivan ziyaret sonunda Çalhanoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirerek hediye takdim etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Konursu Köyü Muhtarı Durkaya Esentürk, Konursuspor Kulübü Başkanı Tevhit Köroğlu ile amcası Yaşar Çalhanoğlu da eşlik etti.
- 25.5.2018 16:01
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Hakan Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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