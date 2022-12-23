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İstanbulspor'da Kristal Abazaj ile yollar ayrıldı!

Son dakika spor haberi: İstanbulspor'da Arnavut futbolcu Kristal Abazaj ile yollar ayrıldı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 21:41
İstanbulspor'da Kristal Abazaj ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Arnavut futbolcu Kristal Abazaj ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, "2020-2021 sezonunda kulübümüze katılan profesyonel futbolcumuz Kristal Abazaj ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kristal Abazaj'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kristal Abazaj, İstanbulspor'da bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.

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