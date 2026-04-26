Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da heyecan devam ediyor! 35 puanla 16. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla bağını tamamen koparmak isteyen Rayo Vallecano, sahasında zorlu bir sınav veriyor. Konuk ekip Real Sociedad ise 42 puanla 8. sırada yer alırken, Avrupa iddialarını sürdürmek adına yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı bugün saat kaçta? İspanya Ligi maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve son gelişmeler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 07:25
İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Rayo Vallecano sahasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan ev sahibi ekip taraftar desteğiyle puan almak isterken, Avrupa potasına yaklaşmak isteyen Real Sociedad zorlu deplasmanda kazanmayı hedefliyor. "Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı bugün ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve maç öncesi son gelişmeler merak ediliyor.

RAYO VALLECANO - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vallecas Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli karşılaşma bugün saat 15:00'te başlayacak.

RAYO VALLECANO - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın heyecanı S Sport veya S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

VALLECANO'NUN ÇIKIŞ ARAYIŞI

35 puanla 16. sırada yer alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşıp üst sıralara doğru bir ivme yakalamak istiyor. Son maçta alınan mağlubiyetin izlerini bu maçla silmeyi amaçlıyorlar.

SOCIEDAD'DA AVRUPA HESABI

Real Sociedad, 42 puanla 8. sırada kalarak Avrupa potasından biraz uzaklaştı. Ligin son virajına girilirken Bask ekibinin yeniden galibiyetler alarak ilk 6 sıraya yaklaşması gerekiyor.

