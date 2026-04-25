Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Valencia-Girona maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Valencia-Girona maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga’da 36 puanla 14. sırada yer alan Valencia, 38 puanla 13. basamakta bulunan Girona’yı konuk ediyor. Her iki ekip de son haftalarda istikrarsız bir grafik çizse de, aralarındaki sadece 2 puanlık fark bu mücadeleyi sıralama savaşına dönüştürüyor. Düşme hattıyla olan mesafeyi korumak isteyen Valencia, evindeki avantajı kullanmak; deplasmanda zorlanan Girona ise bu şanssızlığını kırmak niyetinde. Peki, Valencia - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 09:21
Valencia-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'da sezonun son düzlüğüne girilirken Valencia, taraftarı önünde yeniden moral bulmak istiyor. Ligdeki son 5 maçının 4'ünde galibiyet alamayan ev sahibi, özellikle gol yollarında yaşadığı kısırlığı aşmaya çalışacak. Konuk ekip ise geçen sezonki rüya performansından uzak bir yıl geçirse de orta sıralardaki yerini koruyor. Son 8 maçının 6'sında galibiyet yüzü göremeyen ekip, özellikle dış saha maçlarında büyük bir düşüş içerisinde; zira son 6 deplasman maçından galibiyet çıkaramadılar. İşte Valencia-Girona maçının detayları!

Valencia-Girona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 33. haftası kapsamındaki Valencia-Girona maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.30'da başlayacak.

Valencia-Girona MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Valencia-Girona mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia-Girona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Dimitrievski; Saravia, Nunez, Tarrega, Gaya; Rodriguez, Guerra; Rioja, Beltran, Ramazani; Sadiq

Girona: Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Witsel, Beltran; Tsygankov, Martin, Ounahi; Echeverri

