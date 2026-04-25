Valencia-Girona maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya'da sezonun son düzlüğüne girilirken Valencia, taraftarı önünde yeniden moral bulmak istiyor. Ligdeki son 5 maçının 4'ünde galibiyet alamayan ev sahibi, özellikle gol yollarında yaşadığı kısırlığı aşmaya çalışacak. Konuk ekip ise geçen sezonki rüya performansından uzak bir yıl geçirse de orta sıralardaki yerini koruyor. Son 8 maçının 6'sında galibiyet yüzü göremeyen ekip, özellikle dış saha maçlarında büyük bir düşüş içerisinde; zira son 6 deplasman maçından galibiyet çıkaramadılar. İşte Valencia-Girona maçının detayları!

Valencia-Girona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 33. haftası kapsamındaki Valencia-Girona maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.30'da başlayacak.

Valencia-Girona MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Valencia-Girona mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia-Girona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Dimitrievski; Saravia, Nunez, Tarrega, Gaya; Rodriguez, Guerra; Rioja, Beltran, Ramazani; Sadiq

Girona: Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Witsel, Beltran; Tsygankov, Martin, Ounahi; Echeverri